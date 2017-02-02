الندوة العالمية تفتتح بئر صالح جميل ملائكة بمالي  

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمالي بئر المحسن صالح جميل ملائكة في المسجد الكبير للعاصمة باماكو الذي يعتبر ثاني أكبر مسجد في العاصمة .

جاء الافتتاح في حفل كبير شارك فيه عدداً من الأهالي وأعيان المنطقة ووفداً من وزارة الشؤون الدينية وعلى رأسهم السيد الوزير تيرنو حاس جالو ووفداً من المجلس الأعلى الإسلامي ورابطة الأئمة والدعاة ورؤساء الجمعيات الشبابية والنسائية .

وأوضح مدير مكتب الندوة في مالي إبراهيم عبد الرازق أن أكثر من 100.000 شخص يستفيدون من البئر حيث كانت فرحة الأهالي كبيرة وأثنوا على الندوة التي حققت لهم هذا الحلم الذي كانوا يطمحون إليه، وبين أن الندوة تعنى بالعمل الإنساني ولا تدخر وسعا في مساعدة ومعونة المسلمين في كل قارات العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص.