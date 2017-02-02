 الندوة العالمية تفتتح بئر صالح جميل ملائكة بمالي   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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الندوة العالمية تفتتح بئر صالح جميل ملائكة بمالي  

الندوة العالمية تفتتح بئر صالح جميل ملائكة بمالي  
المناطق - الرياض

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمالي  بئر المحسن صالح جميل ملائكة في المسجد الكبير للعاصمة باماكو الذي يعتبر ثاني أكبر مسجد في العاصمة  .

جاء الافتتاح في حفل كبير شارك فيه عدداً من الأهالي وأعيان المنطقة ووفداً من  وزارة الشؤون الدينية وعلى رأسهم السيد الوزير تيرنو حاس جالو ووفداً من المجلس الأعلى الإسلامي ورابطة الأئمة والدعاة ورؤساء الجمعيات الشبابية والنسائية .

وأوضح مدير مكتب الندوة  في مالي إبراهيم عبد الرازق أن أكثر من 100.000 شخص يستفيدون من البئر حيث كانت فرحة الأهالي كبيرة وأثنوا على الندوة التي حققت لهم هذا الحلم الذي كانوا يطمحون إليه، وبين أن الندوة تعنى بالعمل الإنساني ولا تدخر وسعا في مساعدة ومعونة المسلمين في كل قارات العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص.

وقال وزير الشؤون الدينية المالي: أنا مسرور جداً لحل أزمة المياه في هذا المسجد المبارك في العاصمة باماكو وتسهيل أمور المصلين، وأتقدم بالشكر الجزيل باسم رئيس الجمهورية  للندوة العالمية للشباب الإسلامي وأقدر جهودها المباركة كما أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على مساعدة إخوانهم المسلمين وتعمير بيوت الله نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويتقبل منهم .

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