 الأمير سلطان بن سلمان يزور ” واحة السياحة والتراث ” في مهرجان الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير سلطان بن سلمان يزور ” واحة السياحة والتراث ” في مهرجان الجنادرية

الأمير سلطان بن سلمان يزور ” واحة السياحة والتراث ” في مهرجان الجنادرية
واس - الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مساء أمس جناح الهيئة “واحة السياحة والتراث” في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.
وتجول سموه في الجناح، واطلع على محتوياته التي ضمت مرسم الطفل وقاعة العروض المرئية، والشاشات التفاعلية، وشاشات التواصل الاجتماعي، وشاشة العروض، إضافة إلى أبرز مشروعات الهيئة في مجال التراث الوطني، وعروض برنامج عيش السعودية الذي تنفذه الهيئة لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد تفضل بتدشين جناح الهيئة في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية (واحة السياحة والتراث) في افتتاح دورة العام الماضي 1437هـ من المهرجان.
وتحتوي الواحة أنشطة تفاعلية للطفل تركز على تعميق الارتباط بالتراث الوطني وفق أساليب ترفيهية، إضافة إلى قاعة لعرض الأفلام القصيرة الفائزة بمسابقة ألوان السعودية التي انتجتها مواهب سعودية شابة عن مناطق المملكة.
وتتكون واحة السياحة والتراث من عدة عناصر هي صالة عرض مغطاة، مناطق احتفالات خارجية مفتوحة ومدرجات ونوافير، قاعة العرض التلفزيوني، أركان الرعاة بإجمالي مساحة 3.040 متر مربع.
ويشهد الجناح هذا العام أكبر شاشة عرض فلمي وشاشة سينمائية ثلاثية الأبعاد.
ويتركز الواحة على تعريف الزائر على ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الآثار والتراث الحضاري، محور التراث العمراني، محور السياحة، ويتوقع أن يصل عدد الزوار في فترة المهرجان ما بين (600 الى 800) زائر في الساعة، من جميع مستويات المجتمع والاعمار.

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