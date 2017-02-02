 وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية اليوم في أول زيارة خارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية اليوم في أول زيارة خارجية

وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية اليوم في أول زيارة خارجية
المناطق - وكالات

يتوجه وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس، اليوم الخميس، إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تمتد ليومين.

وتعد هذه أول زيارة خارجية يقوم بها مسؤول في إدارة دونالد ترامب الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن مصدر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الوزير الأمريكي من المتوقع أن يصل إلى القاعدة الجوية في مدينة أوسان، وينتقل إلى مقر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لتلقي تقارير حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وغيرها.

وحسب التقرير سيقوم الوزير ماتيس بزيارة للرئيس المكلف، رئيس الوزراء هوانغ كيو آن، ومستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي كيم كوان جين، ومن ثم يشارك في مأدبة العشاء التي يقيمها وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو في أحد فنادق سيؤول.

ومن المنتظر أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سيه الجمعة، ونظيره الكوري الجنوبي هان مين كو.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يقوم وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي أثناء الاجتماع بـ”تقييم التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومناقشة سبل مواجهتها وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الكورية الشمالية وغيرها”.

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