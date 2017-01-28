الداخلية : تعرض إحدى النقاط الحدودية بجازان لإطلاق نار من قبل عناصر حوثية واستشهاد عريف بحرس الحدود

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 4 / 5 / 1438هـ ، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بمنطقة جازان للاستهداف بإطلاق نار كثيف وعشوائي عبر الحدود من قبل عناصر حوثية مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف بمساندة القوات البرية.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود / محمد موسى حسن محزري تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء . والله ولي التوفيق.