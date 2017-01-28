 كشافة مكة يواصلون خدماتهم التطوعية في إجازتهم المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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كشافة مكة يواصلون خدماتهم التطوعية في إجازتهم المدرسية

كشافة مكة يواصلون خدماتهم التطوعية في إجازتهم المدرسية
المناطق - مكة

يواصل كشافة تعليم مكة المكرمة خدماتهم التطوعية لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام , وذلك خلال إجازتهم المدرسية استغلالاً بأوقات الفراغ لديهم , واكساب الأوقات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة . هذا وقد بين مشرف البرنامج الأستاذ فايز بن علي الشهري بأن الكشافة يتطوعون من ذاتهم لخدمة ضيوف بيت الله , والحمد لله الأعداد في تزايد حتى وصلنا قرابة 80 مشاركاً كشفياً من مختلف مدارس المنطقة وهم يخدمون في تنظيم الممرات ومساعدة كبار السن و مساندة رجال الأمن والعديد من الأعمال التطوعية داخل الحرام المكي الشريف .

ومن جهة أخرى تفقد سعادة مشرف كشافة تعليم مكة المكرمة الأستاذ نبيل بن بكر طيب أعمال الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام , حيث كان في استقباله سعادة مشرف البرنامج الأستاذ فايز بن علي الشهري وعدد من القيادات الكشفية بتعليم مكة .

هذا وقد تجول مشرف النشاط على المناطق الموزعة التي بها طلاب الكشافة وشارك أبنائه في تقديم الخدمات التطوعية معهم خلال زيارته , وأشاد بما شاهده من تنظيم وجهود تطوعية يثلج الصدر ورسم صورة متميزة لما تبذله المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وكما شكر ” طيب ” قوة أمن الحرام على تعاونهم ومساعدتهم المستمرة مع الكشافة طوال العام الذي أنتج عملاً تطوعياً رائعاً يلمسه حجاج بيت الله , وكما شكر سعادته جميع قادة ومنسوبي الكشافة على ما يبذلونه من عمل تطوعي في خدمة ضيوف الرحمن .

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