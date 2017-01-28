كشافة مكة يواصلون خدماتهم التطوعية في إجازتهم المدرسية

يواصل كشافة تعليم مكة المكرمة خدماتهم التطوعية لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام , وذلك خلال إجازتهم المدرسية استغلالاً بأوقات الفراغ لديهم , واكساب الأوقات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة . هذا وقد بين مشرف البرنامج الأستاذ فايز بن علي الشهري بأن الكشافة يتطوعون من ذاتهم لخدمة ضيوف بيت الله , والحمد لله الأعداد في تزايد حتى وصلنا قرابة 80 مشاركاً كشفياً من مختلف مدارس المنطقة وهم يخدمون في تنظيم الممرات ومساعدة كبار السن و مساندة رجال الأمن والعديد من الأعمال التطوعية داخل الحرام المكي الشريف .

ومن جهة أخرى تفقد سعادة مشرف كشافة تعليم مكة المكرمة الأستاذ نبيل بن بكر طيب أعمال الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام , حيث كان في استقباله سعادة مشرف البرنامج الأستاذ فايز بن علي الشهري وعدد من القيادات الكشفية بتعليم مكة .