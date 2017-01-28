 صحـة نجران تنقذ حياة شاب في العقد الثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انفجار الطحال لديه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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صحـة نجران تنقذ حياة شاب في العقد الثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انفجار الطحال لديه

صحـة نجران تنقذ حياة شاب في العقد الثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انفجار الطحال لديه
المناطق - نجران

بفضل من الله تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بنجران بقيادة استشاري الجراحة الدكتور سامر الكرك من إنقاذ حياة شاب  في العقد الثاني من العمر من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراء عملية جراحية  تم من خلالها استئصال الطحال لتعرضه لنزيف  حاد بعد انفجاره ذاتياً .

و حضر إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة غير مستقرة نتيجة تعرضه لعارض صحي نادر وهو نقص عامل التخثر (13) والذي يصيب شخصين من بين مليونين شخص حيث تم اكتشاف أن الطحال تعرض للانفجار ذاتيا بدون سابق إصابـة .

و على الفور ادخل لغرفة العمليات بإشراف استشاري الجراحة وعدد من الكادر الطبي المتخصص في الجراحات الدقيقة  وأجريت له العملية التي لم تستغرق أكثر من ساعة واحده بالرغم من وجود انحناء وتيبس في أطراف المريض  إلا انه ولله الحمد تكللت بالنجاح حيث تم  إيقاف النزيف واستئصال الطحال .

و بعد استكمال جميع  الإجراءات الطبية لمثل تلك الحالات غادر المريض المستشفى وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة وتم متابعة المريض من قبل استشاري أمراض الدم أثنـاء التنويم ويتم إعطاء المريض علاج بلازما بمعدل مره كل شهر ..

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