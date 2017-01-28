انطلاق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في تبوك

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة في ادارة التوعية وتعزيز الصحة مساء أمس الحملة الخليجية للتوعية بالسرطانفي تحت شعار ( 40% وقاية 40% شفاء ) وذلك في مركز جراند مول التجاري ، بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور محمد البلوي وبمشاركة من جامعة تبوك وادارة التعليم وجامعة فهد بن سلطان ومستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الولادة والاطفال ومركز صحي النهضة والقادسية والمنشية والأحياء الجنوبية . وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة ان مشاركة صحة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية تأتي من منطلق أهمية رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن تشجيع حماية البيئة (الماء والغذاء والهواء) والصحة العامة والمهنية ورفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف المبكر عن السرطان وأهميتها في تحسين فرص الشفاء .

من جهته أوضح مدير ادارة التوعية وتعزيز الصحة بصحة تبوك احمد مبارك ان هناك أنشطة وفعاليات توعوية بهذه المناسبة نفذتها اقسام التثقيف الصحي في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية بتبوك مشيرا الى ان ادارة التوعية الصحية اطلقت في وقت سابق مسابقة توعوية رصد لها العديد من الجوائز بهدف زيادة وعي المجتمع والوقاية من السرطان .

هذا ونفذ في وقت سابق مركز صحي القبلية بالقطاع الصحي بمحافظة املج والقطاع الصحي بمحافظة الوجه عدد من الأنشطة التوعوية الخاصة بالحملة الخليجية للتوعية بالسرطان .

جدير بالذكر أن إحصائيات المركز الخليجي لمكافحة السرطان تشير إلى الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالسرطان منذ إنشاء السجل الخليجي للسرطان خلال الفترة ما بين 1998 – 2016، وتكمن الخطورة في أن أكثر من 50 % من الحالات يتم اكتشافها في مرحلة متقدمة يصعب علاجها مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والنفسية والصحية من جرائها، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الثاني حيث تشير المراجع العلمية إلى أن 40 % من أمراض السرطان يمكن تفاديها باتباع أنماط الحياة الصحية وأن 40 % يمكن التعافي منها – بإذن الله -، إذا تم اكتشافها مبكراً .