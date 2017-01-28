 تركيا تعلن مقتل العشرات من “داعش” شمالي سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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تركيا تعلن مقتل العشرات من “داعش” شمالي سوريا

تركيا تعلن مقتل العشرات من “داعش” شمالي سوريا
المناطق - وكالات

أعلن الجيش التركي، الخميس، مقتل 51 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي، شمالي سوريا، في إطار عملية “درع الفرات” العسكرية.

ويأتي إعلان تركيا عن قتل العشرات من متشددي “داعش”، وسط صعوبات تواجه سيطرتها على مدينة الباب، فبالرغم من توقع المسؤولين الأتراك خلال الأسابيع الماضية السيطرة سريعا على المدينة، لم تلح في الأفق أي نهاية واضحة للعملية.

وحققت عملية “درع الفرات”، التي يدعم فيها الجيش التركي فصائل سورية معارضة موالية لأنقرة، نجاحا في أغسطس الماضي، إذ تمكنت تلك القوات من طرد المتشددين من مدن حدودية عدة، من بينها جرابلس.

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