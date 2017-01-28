تركيا تعلن مقتل العشرات من “داعش” شمالي سوريا

ويأتي إعلان تركيا عن قتل العشرات من متشددي “داعش”، وسط صعوبات تواجه سيطرتها على مدينة الباب، فبالرغم من توقع المسؤولين الأتراك خلال الأسابيع الماضية السيطرة سريعا على المدينة، لم تلح في الأفق أي نهاية واضحة للعملية.

وحققت عملية “درع الفرات”، التي يدعم فيها الجيش التركي فصائل سورية معارضة موالية لأنقرة، نجاحا في أغسطس الماضي، إذ تمكنت تلك القوات من طرد المتشددين من مدن حدودية عدة، من بينها جرابلس.