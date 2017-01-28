آنجوس: سعيد بالتعادل أمام الأفضل

أكد المدير الفني لفريق القادسية الأول لكرة القدم البرازيلي آنجوس، صعوبة المباراة التي خاضها فريقه أمام الهلال مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقال آنجوس في المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء:” خضنا مباراة صعبة أمام أفضل فريق في الدوري المحلي، وبلا شك سعيد بالتعادل”.

وأضاف مدرب القادسية:” في الشوط الأول لم نستطع أن نفرض طريقتنا بسبب الأسلوب والضغط الذي يلعب به فريق الهلال. في الشوط الثاني خلقنا العديد من الفرص وفرضنا أفضليتنا على الخصم عطفا على الهدف الذي استقبلناه”.

وعن البرازيلي إلتون، قال آنجوس:” إلتون لم يستعد فنيا في تحضيرات الفريق للمباراة لعدم تسجبيله في الكشوفات، ولكن مجملاً قدم أداء جيد في لقاء اليوم”.