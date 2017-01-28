مدرب الهلال: ما حدث كبوة ستمر ونصحح أخطاءنا

أكد مدير الجهاز الفني بالهلال رامون دياز أن الوقت لايزال باكرا لترشيح بطل الدوري، وقال: “التعادل ليس نهاية الدوري، ما حدث كان كبوة ستمر وسنسعى للتصحيح مستقبلا وسيطرنا على اللقاء ولكننا لم نستثمر الفرص، راض بشكل عام عن الأداء وأهنيء اللاعبين على رغبتهم الكبيرة لتحقيق الفوز والذي لم يتحقق بعد ضياع كم كبير من الفرص”.

وحول تأخره في التغييرات قال: “كنت انتظر من اللاعبين الموجودين في الملعب إحداث الفارق والتسجيل ولكنهم لم يوفقوا خصوصاً ليو وسالم الدوسري”، مشيدا بما قدمه السوري عمر خريبين خلال اللقاء وتأقلمه السريع مع المجموعة وقال: “اللاعبين لم يوفقوا في التسجيل بسبب الضغط نتيجة بحثهم عن توسيع فارق الصدارة وتعودت جماهير ⁧‫الهلال‬⁩ على الفوز دائماً، ومن الطبيعي ان يستاء الجميع من نتيجة التعادل الأشبه بالخسارة، وسنعيد تحليل المباراة لتصحيح الاخطاء”.

من جانبه أبدى مدرب القادسية البرازيلي انجوس رضاه عن نتيجة لقاء فريقه أمام الهلال، وقال:” حققنا نتيجة ايجابية امام افضل فريق في الدوري السعودي وهذا شيء ايجابي جدا لنا وفضلن الزج بلاعب الوسط البرازيلي التون خوزيه على الرغم من عدم تجهيزه للمباريات لكنه لم يخذله وحقق المطلوب منه، وهذا الامر يجعلني أستعد لمباراة الأهلي بشكل افضل، والفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على الثنائي التون وحسن العمري كونهما لاعبان مميزان وسيخدمان تكتيكه”.