الكاميرون إلى نهائي أفريقيا

تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017 لكرة القدم بفوزها على غانا 2-صفر في نصف النهائي الخميس في فرانسفيل.

وسجل توماس بارتي (72) وكريستيان باسوغوغ (90+3) الهدفين. وتلتقي الكاميرون في النهائي الاحد في ليبرفيل مع مصر التي تأهلت الاربعاء على حساب بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي