 الكاميرون إلى نهائي أفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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الكاميرون إلى نهائي أفريقيا

الكاميرون إلى نهائي أفريقيا
المناطق_وكالات

تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017 لكرة القدم بفوزها على غانا 2-صفر في نصف النهائي الخميس في فرانسفيل.
وسجل توماس بارتي (72) وكريستيان باسوغوغ (90+3) الهدفين. وتلتقي الكاميرون في النهائي الاحد في ليبرفيل مع مصر التي تأهلت الاربعاء على حساب بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي

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