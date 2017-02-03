 جيبوتي تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الفرقاطة السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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جيبوتي تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الفرقاطة السعودية

جيبوتي تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الفرقاطة السعودية
المناطق_الرياض

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجوم الإرهابي الحوثي، الذي استهدف الثلاثاء الماضي فرقاطة سعودية، أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة اليمني، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأكد بيان أصدره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمود علي يوسف، شجب وتنديد الحكومة الجيبوتية الشديد لهذا العمل الإرهابي، وفق ما أوردت صحيفة القرن الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، وشدد البيان على تضامن جيبوتي مع المملكة العربية السعودية في عملياتها ضد المتمردين الحوثيين الذين انقلبوا على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

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