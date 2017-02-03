الدولار ينتعش من أقل مستوى منذ منتصف نوفمبر

انتعش الدولار الأمريكي من أضعف مستوياته مقابل سلة عملات رئيسية منذ منتصف نوفمبر بفعل توقعات باستمرار صعود العملة في المدى الطويل.

وقال المحللون أن العوائد الأمريكية ستظل أكثر إغراء من عوائد سندات الدول الأخرى في ضوء رفع أسعار الفائدة المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي ” هذا العام فضلاً عن النمو الاقتصادي الأمريكي المتفوق الذي سيدعم العملة، ودفعت تلك التوقعات مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة من ستة عملات رئيسية للارتفاع 0.2% إلى 99.807 بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر عندما سجل 99.233 في المعاملات الصباحية بأوروبا، وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.0760 دولار لينزل عن أعلى سعر في ثمانية أسابيع 1.0828 دولار الذي سجله في المعاملات الصباحية بالتداولات الأمريكية، وظل الدولار منخفضاً 0.5% عند 112.71 ين لكنه ارتفع من أقل سعر للجلسة البالغ 112.06 ين.