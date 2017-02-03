بلدية بحرة تداهم حوش تحول الى مطبخ عشوائي

تمكن مراقبي بلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة من إكتشاف حوش به مباني شعبية ومجموعة من العمال المخالفين يقومون بتجهيز الطعام وتوزيعه على المطاعم في المنطقة .

وأوضح المهندس فهد حريري رئيس البلدية المكلف ، بأن الموقع عبارة عن استراحه شعبية وغير مخصصه لهذا الغرض وهي تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحيه ومقومات النظافه العامة ، وقال إن البلدية قامت على الفور بتشكيل لجنة تضم الاستاذ وليد الشهري رئيس قسم الرقابه الصحية والاستاذ عبد الله المطيري رئيس قسم الاسواق والاستاذ عابد الخصيري رئيس قسم النظافة وعدد من المراقبين ، وتمت مداهمة الحوش وضبط كميات كبيرة من الأطعمة غير الصالحة والمجهزة بطرق عشوائية ومخزنة في أماكن لا تصلح لتخزين الطعام ، وتم مصادرة جميع الكميات التي بلغت (250) كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للإستخدام الادمي وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة .

وأكد حريري بأن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم على مدار الساعه للقضاء على مثل هذه المخالفات وإبعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين