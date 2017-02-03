 قسم خاص للتسجيل في حساب المواطن بـ(الجنادرية) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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قسم خاص للتسجيل في حساب المواطن بـ(الجنادرية)

قسم خاص للتسجيل في حساب المواطن بـ(الجنادرية)
المناطق_الرياض

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البرنامج والرد على كل الاستفسارات المتعلقة به.
وضمن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للتسجيل في برنامج حساب المواطن، كانت الوزارة قد بينت أنه “يتم مساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالتسجيل في حساب المواطن بمختلف المناطق عبر 426 جمعية ولجنة ومركز تنمية”.
يذكر أن مهرجان الجنادرية يفتح أبوابه لزيارات الرجال حتى الأحد المقبل، ويبدأ بعدها (يوم الاثنين) استقبال العوائل حتى يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، وذلك بدءاً من الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة ليلاً.

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