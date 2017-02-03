 اتحاد الكاراتيه يوقع اتفاقية تعاون في فرنسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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اتحاد الكاراتيه يوقع اتفاقية تعاون في فرنسا

اتحاد الكاراتيه يوقع اتفاقية تعاون في فرنسا
المناطق_متابعات

أبرم الاتحاد السعودي للكاراتيه اتفاقية مع نظيره الفرنسي على إقامة تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن إقامة معسكرات مشتركه بين منتخبات البلدين، جاء ذلك خلال الاجتماع بين رئيس الاتحاد السعودي الدكتور إبراهيم القناص ورئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه فرانسوا ديديه بالعاصمة باريس على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه مطلع الأسبوع.

واطلع الجانبين على اللوائح الخاصة بالاتحاد الفرنسي ومناقشتها وبرامج الاتحادين الداخلية والخارجية وبرامج الحكام والية عمل لجنة المسابقات ومعسكرات المنتخبات.

وأكد القناص أن الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على آلية العمل في الاتحاد الفرنسي للاستفادة منها والاتفاق بشكل مبدئي على إقامة معسكرات مشتركة بين منتخبي البلدين بشرط أن تقام بحضور لاعبي المنتخب الأول في فرنسا حتى تكون الفائدة اكبر للاعبي المنتخب السعودي.

من جهة أخرى حضر القناص اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه لمناقشة العديد من النقاط في مقدمتها آلية التأهيل لأولمبياد الشباب في عام 2018 م والتأهيل لأولمبياد الكبار 2020 م وسيعقد الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي الشهر المقبل بمدينة دبي.

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