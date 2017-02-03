 مدني جدة يغرم عدد من المستودعات و المنشآت المخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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مدني جدة يغرم عدد من المستودعات و المنشآت المخالفة

مدني جدة يغرم عدد من المستودعات و المنشآت المخالفة
المناطق_عادل الزهراني

اختتمت اليوم الحملة الميدانية التي نفذتها الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة على المنشآت الحيوية والهامة بمنطقة المستودعات بالخمرة للتأكد من توفر متطلبات السلامة والتي تأتي بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي محافظ جدة وإشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء/سالم بن مرزوق المطرفي وبمتابعة ميدانية من مدير مدني جدة العقيد/ طلال بن ابراهيم بديوي ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة والتي استمرت لمدة ثلاث ايام بمشاركة ٣٥ دورية سلامة من ضباط وأفراد .
وأسفرت نتائج الحملة الوقوف على عدد ٢٥١ موقعا
تم فصل التيار الكهربائي عن عدد ٤١ مستودعات وحوش
وتغريم عدد ١٤٥ موقعا وإشعار وأخطار عدد ٢٠٧ موقعا لمعالجة وتصحيح وضعها بينما رصدت العديد من المواقع المتوفرة بها متطلبات السلامة.
هذا وقد افاد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد/ طلال بن ابراهيم بديوي بان الحملات الميدانية مستمرة وستشمل كافة المحافظة وسيشارك بالحملات القادمة ضباط وأفراد من مديرية المنطقة ولن تتوقف حتي يتم الحد باْذن الله من مسببات حوادث الحريق مهيبا بالجميع التعاون مع الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات حفاظا على الأرواح والممتلكات

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