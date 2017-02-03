 سلطان بن سلمان يتقمص شخصية سائح ويتصل على الرقم المخصص لتقديم الدعم السياحي “مقطع صوتي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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سلطان بن سلمان يتقمص شخصية سائح ويتصل على الرقم المخصص لتقديم الدعم السياحي “مقطع صوتي”

سلطان بن سلمان يتقمص شخصية سائح ويتصل على الرقم المخصص لتقديم الدعم السياحي “مقطع صوتي”
المناطق_الرياض

أجرى الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتصالاً هاتفياً مع مركز الاتصال السياحي “19988”، باعتباره سائحاً يسأل عما يمكن أن تقدمه له الهيئة من خدمات في سبيل مساعدته على السفر في رحلة سياحية أسرية من الرياض إلى منطقة عسير.

وشرح موظف المركز المخصص لتقديم الدعم للسياح وتلقي البلاغات على مدار الساعة، خلال المكالمة الموثقة صوتياً لرئيس هيئة السياحية، حزمة الخدمات التي يمكن تقديمها له، موضحاً قنوات الحصول على المعلومات السياحية من أجهزة ذكية ومواقع إلكترونية ورسائل SMS.

وفي نهاية المكالمة، كشف الأمير سلطان بن سلمان عن اسمه، معرباً عن شكره وتقديره للموظف الذي تلقى الاتصال وأشاد بحسن أدائه، موجهاً الموظف بأن يستخدم كلمة “أخي الكريم” بدلاً من “أستاذي الكريم” عند التخاطب مع المتصلين.

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