إنفوغرافيك.. تعرف على الدول التي غيرت أسماءها

على سبيل المثال، منذ ثمانينات القرن الماضي، بدأنا نسمع عن دول بوركينا فاسو وكوت ديفوار وناميبيا في إفريقيا وميانمار في آسيا وغيرها.

والدول الإفريقية على وجه التحديد غيرت أسماءها لأسباب وطنية، حيث مرت القارة الإفريقية بعميلة “أفرقة” الأسماء، أي تحويل أسمائها إلى أسماء إفريقية بحتة.