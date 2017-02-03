 إنفوغرافيك.. تعرف على الدول التي غيرت أسماءها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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إنفوغرافيك.. تعرف على الدول التي غيرت أسماءها

إنفوغرافيك.. تعرف على الدول التي غيرت أسماءها
المناطق_الرياض

كثيرا ما نسمع عن دول لم تكن موجودة من قبل، وكذلك الحال مع أسماء دول لم تكن كما نعرفها، لأن الدول غيرتها لأسباب غالبيتها قومية أو وطنية، خصوصا الدول الإفريقية.

 

على سبيل المثال، منذ ثمانينات القرن الماضي، بدأنا نسمع عن دول بوركينا فاسو وكوت ديفوار وناميبيا في إفريقيا وميانمار في آسيا وغيرها.

والدول الإفريقية على وجه التحديد غيرت أسماءها لأسباب وطنية، حيث مرت القارة الإفريقية بعميلة “أفرقة” الأسماء، أي تحويل أسمائها إلى أسماء إفريقية بحتة.

على أي حال، يظهر الإنفوغرافيك المرفق عددا من الدول التي غيرت أسماءها على مدى التاريخ، مع العلم أن هناك الكثير من الدول الأخرى التي غيرت أسماءها أو ظهرت إلى الوجود لم يرد ذكرها في هذا الإنفوغرافيك، مثل دولة جنوب السودان وفانواتو وتوفولو والدول التي انبثقت عن انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم أنها كانت موجودة دائما تحت مسمى الاتحاد، مثل روسيا وبيلاروسيا وغيرهما.
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