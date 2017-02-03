 البيت الأبيض: التوسع الاستيطاني قد لا يكون مفيدًا للسلام في الشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: التوسع الاستيطاني قد لا يكون مفيدًا للسلام في الشرق الأوسط

البيت الأبيض: التوسع الاستيطاني قد لا يكون مفيدًا للسلام في الشرق الأوسط
المناطق - واس

أعلن البيت الأبيض، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيدًا في تحقيق هدف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصرح البيت الأبيض في بيان، أن إدارة ترمب لا تعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، إلا أنه ذكر أن الإدارة الأمريكية “لم تتخذ موقفًا رسميًا حول النشاط الاستيطاني”.

وذكر البيان أن ترمب يأمل في تحقيق السلام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويتطلع مواصلة المناقشات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته المقررة في وقت لاحق.

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