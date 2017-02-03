البيت الأبيض: التوسع الاستيطاني قد لا يكون مفيدًا للسلام في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيدًا في تحقيق هدف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصرح البيت الأبيض في بيان، أن إدارة ترمب لا تعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، إلا أنه ذكر أن الإدارة الأمريكية “لم تتخذ موقفًا رسميًا حول النشاط الاستيطاني”.

وذكر البيان أن ترمب يأمل في تحقيق السلام في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويتطلع مواصلة المناقشات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته المقررة في وقت لاحق.