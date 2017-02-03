 العلماء يطورون حشرة معدلة وراثيا يمكنها التجسس على أي شخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غادر الأرض لتستعد شبابك.. تجربة مثيرة لـ “ناسا” تكشف كيف استعاد رائد فضاء شبابه بينما شاخ توأمه قاطَع ميركل غاضباً.. أردوغان: أنا رئيس مسلم وأرفض عبارة “الإرهاب الإسلامي”.. فيديو مصريون تركوا حفل زفافهم وشاركوا المدعوين مشاهدة مباراة مصر “صور” وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويجتمع بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة يمنيون يردون على ترامب بإغلاق مئات المطاعم في نيويورك عضو بـ”كبار العلماء”: الصلاة على الكرسي ليست رخصة شرعية وإنما تساهل من الناس ولا تصح إلا في حالة واحدة اقتصاديون خلال ندوة بالجنادرية.. رؤية المملكة 2030 تعد خطة وطنية شاملة للتطوير واشنطن ترهن رفع “عقوبات روسيا” بإعادة القرم إلى أوكرانيا العلماء يطورون حشرة معدلة وراثيا يمكنها التجسس على أي شخص الائتلاف والهيئة العليا يشكلان وفد المعارضة لـ”جنيف 4″ الزوجة غير السعودية والسجين .. معوقات تواجه المواطنين أثناء التسجيل بـ “حساب المواطن” ! شاهد.. خلاف رومانسي ينتهي بمأساة على ارتفاع شاهق

العلماء يطورون حشرة معدلة وراثيا يمكنها التجسس على أي شخص

العلماء يطورون حشرة معدلة وراثيا يمكنها التجسس على أي شخص
المناطق_الرياض

تم كشف النقاب عن يعسوب نصف آلي معدل وراثيا، يمكنه التجسس على أي شخص، يطلق عليه اسم “DragonflEye”.

وتم تجهيز اليعسوب، بحقيبة على الظهر بحجم الظفر مدعومة بألواح شمسية يتم التحكم بها عن بعد من قبل المشغل.

ويمكن استخدام اليعسوب في “التلقيح الموجه” فضلا عن بعثات المراقبة وفقا للباحثين.

وقال، جيسي ويلر، كبير مهندسي الطب الحيوي في مختبرات “درابر”، القائمة على “DragonflEyee”، إن الحشرة المعدلة “تقدم تكنولوجيا جديدة مصغرة لتزويد مجموعة واسعة من الحشرات بأجهزة الاستشعار البيئية، ويمكنها توجيه سلوكيات مهمة مثل التلقيح”.

وكان على المهندسين تطوير وسيلة للقيام بتعديل جيني على الجهاز العصبي لليعسوب حتى يستجيب لنبضات الضوء.

وللقيام بذلك، زود فريق البحث الحشرة بجين أضاف البروتينات الحساسة للضوء والتي تسمى “ospins” إلى الخلايا العصبية، وهو ما يسمح للضوء المرسل من حقيبة الظهر “optrode” بتنشيط الخلايا العصبية، ومن ثم تبدأ الخلايا العصبية بإرسال إشارات إلى الأجنحة لتحفيز الحشرة على الطيران.

وقال ويلر إنه “من أجل البدء بتوجيه اليعسوب، نحتاج العديد من التقنيات الرئيسية للتطوير”، وأضاف “يستند نظامنا المبدئي على نموذج أولي من حقائب الظهر التي تم تركيبها على اليعسوب لاختبار بيئة العمل وحدود الوزن الذي يمكن حمله.. ومع هذه التقنيات الجديدة، سنجهز اليعسوب بنظام حقيبة الظهر ونبدأ في تعقب موقعه، والتحكم في طيرانه، والتحفيز البصري الأمثل له”.

وقد اتخذت التجارب السابقة واحدا من نهجين، الأول هو إنشاء محرك أقراص ذي مستوى عال في الكائن الطائر للتحرك في اتجاه مختلف عن اتجاهه الأساسي، والآخر، تنشيط الحركة بتوصيلها مباشرة بالعضلات أو الروابط العصبية في الساقين.

وفي الحالة الأولى يمكن للحشرة أن تعتاد على ذلك النظام وتتجاهله في نهاية المطاف، وفي الحالة الثانية يتم استبدال الحركة الطبيعية بأخرى اصطناعية.

واتخذ برنامج “DragonflEyee” نهجا وسطا بين الخيارين السابق ذكرهما، مما يعني أنه لن يكون هناك قلق بشأن تعود الحشرات على النبضات أو تعلم كيفية رفرفة كل جناح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>