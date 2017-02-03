واشنطن ترهن رفع “عقوبات روسيا” بإعادة القرم إلى أوكرانيا

ونقلت فرانس برس عن هايلي إنها “تأسف” أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن “لإدانة الأعمال العدائية لروسيا”.

وأوضحت “نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا. ولكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية”.

وأضافت هايلي أن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب الأوكراني الذي يعاني منذ ما يقارب ثلاث سنوات في ظل الاحتلال والتدخل العسكري الروسي”.

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أنه “طالما أن روسيا والانفصاليين الذين تدعمهم لن يحترموا سيادة وأراضي أوكرانيا، فإن هذه الأزمة ستستمر”.