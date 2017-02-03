 واشنطن ترهن رفع “عقوبات روسيا” بإعادة القرم إلى أوكرانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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واشنطن ترهن رفع “عقوبات روسيا” بإعادة القرم إلى أوكرانيا

واشنطن ترهن رفع “عقوبات روسيا” بإعادة القرم إلى أوكرانيا
المناطق_وكالات

أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا “حتى تعيد روسيا سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم”.

 

ونقلت فرانس برس عن هايلي  إنها “تأسف” أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن “لإدانة الأعمال العدائية لروسيا”.

وأوضحت “نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا. ولكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية”.

وأضافت هايلي أن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب الأوكراني الذي يعاني منذ ما يقارب ثلاث سنوات في ظل الاحتلال والتدخل العسكري الروسي”.

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أنه “طالما أن روسيا والانفصاليين الذين تدعمهم لن يحترموا سيادة وأراضي أوكرانيا، فإن هذه الأزمة ستستمر”.

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