عضو بـ”كبار العلماء”: الصلاة على الكرسي ليست رخصة شرعية وإنما تساهل من الناس ولا تصح إلا في حالة واحدة

أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بعدم جواز أداء الصلاة على الكرسي دون وجود حاجة أو ضرورة لذلك، محذراً المصلين من التساهل في هذا الأمر.

وقال المختار في رده على سؤال بشأن استخدام الكراسي في الصلاة وفقاً لـ”عكاظ”، إن قيام بعض المصلين بنقل الكراسي من أطراف المسجد ووضعها بين الصفوف لأداء الصلاة عليها لا يجوز إلا حال وجود حاجة وضرورة اتفق عليها العلماء.

وبّين أن الجلوس على الكراسي خلال الصلاة ليست رخصة شرعية بل تساهل من الناس، قائلاً: “لا تصح صلاة أحد جالساً ما دام قادراً على القيام”.