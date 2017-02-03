 وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويجتمع بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويجتمع بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويجتمع بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة
المناطق - واس

قام معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بزيارة مدينة نيويورك الأمريكية والالتقاء بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وذلك في مقر الأمم المتحدة.
وفي بداية اللقاء نقل معالي وزير الخارجية للأمين العام تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتحيات سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والتهنئة على تعيينه في هذا المنصب المهم.
وأكد معالي وزير الخارجية خلال اللقاء حرص المملكة العربية السعودية على العمل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم ومنها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والأزمة في اليمن وسوريا وعدد من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.
وكان معالي وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبل زيارته لمدينة نيويورك حيث اجتمع في واشنطن بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات في المنطقة.

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