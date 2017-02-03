 مصريون تركوا حفل زفافهم وشاركوا المدعوين مشاهدة مباراة مصر “صور” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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مصريون تركوا حفل زفافهم وشاركوا المدعوين مشاهدة مباراة مصر “صور”

مصريون تركوا حفل زفافهم وشاركوا المدعوين مشاهدة مباراة مصر “صور”
المناطق_القاهرة

شهدت مدينتي المحلة وبنها في مصر واقعة طريفة حيث ترك عرسان مصريون حفل زفافهم وشاهدوا مع المدعوين والضيوف بقاعة الحفل مباراة منتخب بلادهم مع بوركينا فاسو والتي صعد على إثرها المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الأفريقية أمس الأربعاء.

وتداول مغردون مصريون ومستخدمو مواقع التواصل صورة لعروسين من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تزامن حفل زفافهما مع توقيت مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا، لذا طلبا من إدارة القاعة التي أقيم فيها حفل الزفاف تأجيل الحفل لمدة ساعتين حتى تنتهي المباراة. واستجاب صاحب القاعة لهذا الطلب واستعان بشاشات عرض كبيرة ليتمكن الجميع من مشاهدة المباراة.

وعقب انتهاء المباراة بدأت مراسم الحفل التي عبّر خلالها الجميع عن فرحتهم حيث كانت فرحتين: الأولى بالزفاف، والثانية بفوز مصر وصعود منتخبها للمباراة النهائية.
ودخل العروسان والضيوف في فرحة هستيرية عقب قيام عصام الحضري حارس مرمى مصر بالتصدى لركلة الجزاء الأخيرة، وقاموا بالرقص على أنغام الأغاني الوطنية فيما استمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

“العربية.نت” توصلت لبعض أصدقاء العروسين حيث أكدوا أنهما سافرا لقضاء شهر العسل في إحدى المدن السياحية وأغلقا هواتفهما، مؤكدين أنهما تعهدا للمدعوين بأن يطلقا على أول مولود لهما اسم عصام تيمنا بعصام الحضري صاحب انجاز الصعود للمباراة النهائية في كأس أمم افريقيا.

وفي مدينة بنها، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح حيث كان العريس والعروسة يتابعان مباراة مصر وبوركينا فاسو بمفردهما بينما اصطف المدعون في الخلف لمشاهدة المباراة.

وقرر صاحب قاعة الحفل توزيع الشوكولاتا وزجاجات المياه الغازية على الضيوف والمدعووين على نفقته الخاصة ابتهاجا بفوز منتخب مصر.

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