 ميليشيا الإنقلاب تشرد أكثر من 5 آلاف يمني في الوازعية بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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ميليشيا الإنقلاب تشرد أكثر من 5 آلاف يمني في الوازعية بتعز

ميليشيا الإنقلاب تشرد أكثر من 5 آلاف يمني في الوازعية بتعز
المناطق - اليمن

كشفت جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية، عن تضرر أكثر من خمسة آلاف نازح من أبناء مديرية الوازعية بمحافظة تعز، جراء تهجيرهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأوضحت الجمعية، أن مديريات المحافظة تتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل الميليشيا، منها التهجير والقتل والقصف بالصواريخ والأسلحة الثقيلة.
وأشار رئيس فرع الجمعية بتعز عبد الكريم شيبان، إلى أن النازحين يعيشون أوضاعاً صعبة، وينتظرون من المنظمات الانسانية والحقوقية مساعدتهم للتغلب عليها.
ولفت إلى أنهم بحاجة عاجلة إلى مساعدات إيوائية، وصحية وغذائية بحسب فرق المسح الميدانية. وذكر أن الجمعية بادرت بتقديم إغاثة عاجلة شملت الغذاء والملابس والفرش وخزانات للمياه ومواد نظافة، لكنها لا تلبي جميع النازحين.
فيما دعا رئيس مركز القانون الانساني للحقوق والتنمية حمود الذيب وممثل شبكة الراصدين المحلية ماهر العبسي، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ النازحين وخاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.
وقال ممثل النازحين عادل الجبري: الميليشيا هجرتهم قسراً من منازلهم حتى أصبحوا في العراء، ولا يملكون أبسط الضروريات.. لافتا إلى المخاوف المحدقة من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة بين الاطفال.

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