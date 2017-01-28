 “التأمينات” تبحث عن 17 ألف مشترك وتدعوهم لمراجعتها لتسلم مستحقاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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“التأمينات” تبحث عن 17 ألف مشترك وتدعوهم لمراجعتها لتسلم مستحقاتهم

“التأمينات” تبحث عن 17 ألف مشترك وتدعوهم لمراجعتها لتسلم مستحقاتهم
المناطق_الرياض

تبحث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 17 ألفا و314 مشتركاً ومشتركة لتسليمهم مستحقاتهم، بعد أن فشلت في التواصل معهم.

وأوضحت التأمينات أن هؤلاء المشتركين من الذين عملوا في القطاعين العام والخاص، ومنهم من بلغوا سن التقاعد ومن تعرضوا للعجز، وأفراد عائلات بعض المتوفين.

ودعت التأمينات من لهم مستحقات لمراجعة أقرب مكتب للتأمينات في مختلف المناطق، وتقديم المستندات اللازمة لاستلام مستحقاتهم.

وأشارت وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء في الموقع الرسمي من خلال الاسم أو رقم السجل المدني.

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