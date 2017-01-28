هاتف غوغل الجديد “بكسل2”.. تقارير عن مزايا “يستحيل منافستها”

دخل هاتف بكسل لشركة غوغل على خط الشائعات، التي غالبا ما ترتبط بالأجيال الجديدة من الهواتف الذكية لشركتي أبل وسامسونغ، خصوصا بعد تحقيق الجيل الأول من هاتف غوغل نجاحا.

فمع انتظار عشاق منتجات أبل وسامسونغ للأنباء المتعلقة بهاتفي “آيفون8” و “غالاكسي إس8” ظهرت في نفس الوقت شائعات تؤكد أن “بكسل2” سينافس بقوة من خلال مجموعة من المزايا التي قد لا تتوفر في منافسيه.

ووفقا لتقرير موقع “9to5Google” فإن الجيل المقبل من هواتف بكسل سيتضمن تطويرا كبيرا بشأن الكاميرا قد تضع الجهاز في مكانة يستحيل معها منافستها، خصوصا في البيئات منخفضة الإضاءة والمظلمة أيضا.

ووفقا لتقارير مواقع تقنية أخرى فإن “بكسل2” سيتضمن شاشة قوية تدعم الوضوح “4K”، يمكن أن تتوافق بشكل أكبر مع أجهزة الواقع الافتراضي، التي بدأت تحتل مكانا بارزا لمستخدمي الهواتف الذكية.

كما ستعمل غوغل على وضع أحدث وأقوى معالجات شركة كوالكوم في هاتفها المقبل، في حين تضاربت التقارير المتعلقة بذاكرة الجهاز، فبينما أكدت أغلبيتها احتواء الجهاز على 4 غيغابايت، إلا أن بعضها أشار إلى زيادتها إلى 6 غيغابايت.

وما يعزز الاحتمال الأخير وجود أجهزة بالفعل في الأسواق مثل “ون بلس ثري تي” تحتوي على ذاكرة بسعة 6 غيغابايت.

كما تطرقت الأنباء غير المؤكدة إلى خاصية الشحن السريع “كويك تشارج 4.0″، التي تضمن شحن 5 ساعات من العمل بمجرد شحنه لمدة 5 دقائق فقط.

ويتوقع محللون أن يكون “بكسل2” بجانب هاتف “ون بلس فور” بمثابة الحصان الأسود في سوق الهواتف الذكية عالميا في 2017، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص نجاح هاتفي أبل وسامسونغ المقبلين.