 فيديوهات وصور توثق آثار موجة البرد القارس التي تضرب المملكة.. درجات حرارة دون الصفر وتجمد برك ووديان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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فيديوهات وصور توثق آثار موجة البرد القارس التي تضرب المملكة.. درجات حرارة دون الصفر وتجمد برك ووديان

فيديوهات وصور توثق آثار موجة البرد القارس التي تضرب المملكة.. درجات حرارة دون الصفر وتجمد برك ووديان
المناطق_الرياض

وثَّق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي موجة البرد القارس التي تضرب عدداً من مناطق المملكة منذ أمس الخميس، حيث كانت درجات الحرارة دون أو فوق الصفر بقليل، ما أدى لتجمد البرك والوديان والشعاب الجارية.

ففي القصيم، بثّ أحد الناشطين مقطع فيديو يوثق تجمد المياه بشكل كامل في أحد المستنقعات بوادي الرمة شمال مدينة الرس صباح اليوم الجمعة.

وسجلت درجة الحرارة في ناحية الشحمة شمال مدينة تمير التابعة لمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض صفر مئوية، ورصد مواطن تجمد بركة مياه بشكل تام، الأمر الذي وثقه أحد المغردين كذلك في قرية الجميش بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض صباح اليوم.

وأنشأ مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسماً بعنوان “صور لنا درجه حراره مدينتك”، وثق خلالها مواطنون من الرياض والقصيم وحائل ومحافظات الحدود الشمالية بلوغ درجات الحرارة في بلدانهم إلى ما دون الصفر مئوية.

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