 المرور: لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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المرور: لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة

المرور: لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة
المناطق_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرةً عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهةً إلى أن أي مخالفات تُسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها.

وأبانت مصادر أن المخالفات المرورية تسقط آلياً بمجرد صدور شهادة الوفاة من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وتسجيلها بالنظام، ولا حاجة لذوي المتوفى بمراجعة المرور لإثبات شهادة الوفاة.

وأشارت وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أنه لتفادي تسجيل مخالفات باسم المتوفَّى؛ فإن على ذويه نقل ملكية المركبة بعد وفاته لئلا تُسجّل مخالفات باسمه، حيث يلزم تسديد تلك المخالفات في حال رصدها.

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