 الجدعان: حققنا 21 مليار دولار وفورات من ترشيد الإنفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفاة عملاق الدراما البدوية الأردنية الفنان حابس العبادي إصابة مسلح بحادث أمني في متحف اللوفر بباريس اشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير الجدعان: حققنا 21 مليار دولار وفورات من ترشيد الإنفاق المرور: لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة الطقس: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة فيديوهات وصور توثق آثار موجة البرد القارس التي تضرب المملكة.. درجات حرارة دون الصفر وتجمد برك ووديان هاتف غوغل الجديد “بكسل2”.. تقارير عن مزايا “يستحيل منافستها” “التأمينات” تبحث عن 17 ألف مشترك وتدعوهم لمراجعتها لتسلم مستحقاتهم ميليشيا الإنقلاب تشرد أكثر من 5 آلاف يمني في الوازعية بتعز غادر الأرض لتستعد شبابك.. تجربة مثيرة لـ “ناسا” تكشف كيف استعاد رائد فضاء شبابه بينما شاخ توأمه قاطَع ميركل غاضباً.. أردوغان: أنا رئيس مسلم وأرفض عبارة “الإرهاب الإسلامي”.. فيديو

الجدعان: حققنا 21 مليار دولار وفورات من ترشيد الإنفاق

الجدعان: حققنا 21 مليار دولار وفورات من ترشيد الإنفاق
المناطق_الرياض

قال وزير المالية  محمد الجدعان إن مكتب ترشيد الإنفاق الذي تأسس العام الماضي لمراجعة المشاريع الحكومية وفر للمملكة 80 مليار ريال، ما يعادل 21 مليار دولار في التكاليف.

جاءت تصريحات الجدعان في تغريدات نشرت على حساب وزارة المالية بموقع تويتر.

وتوقع الجدعان تحقيق مزيد من الوفورات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة وأن يكون لذلك أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة.

وذكر أن الوزارة أعدت آلية لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع كما وعد في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق رؤية 2030.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>