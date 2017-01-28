الجدعان: حققنا 21 مليار دولار وفورات من ترشيد الإنفاق

قال وزير المالية محمد الجدعان إن مكتب ترشيد الإنفاق الذي تأسس العام الماضي لمراجعة المشاريع الحكومية وفر للمملكة 80 مليار ريال، ما يعادل 21 مليار دولار في التكاليف.

جاءت تصريحات الجدعان في تغريدات نشرت على حساب وزارة المالية بموقع تويتر.

وتوقع الجدعان تحقيق مزيد من الوفورات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة وأن يكون لذلك أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة.

وذكر أن الوزارة أعدت آلية لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع كما وعد في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق رؤية 2030.