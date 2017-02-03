 اشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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اشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير

اشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير
المناطق _كشمير

اشتبكت القوات الهندية والباكستانية بتبادل إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، دون أن ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.
وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم، أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقت متأخر من الليلة الماضية تجاه قطاع خنجر على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وحاولت استهداف مواقع عسكرية باكستانية.
وأضاف البيان، أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت على مصدر النيران، وأجبرت القوات الهندية على وقف عمليات القصف.

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