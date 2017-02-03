 إصابة مسلح بحادث أمني في متحف اللوفر بباريس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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إصابة مسلح بحادث أمني في متحف اللوفر بباريس

إصابة مسلح بحادث أمني في متحف اللوفر بباريس
المناطق _باريس

أصيب مسلح إثر إطلاق جندي النار عليه بينما كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط العاصمة باريس اليوم.
وذكر مصدر للشرطة الفرنسية أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف وهو يحمل حقيبة, وهاجم جنديًا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة. وأفادت الشرطة أنه تم إخلاء المنطقة.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في حسابها على موقع تويتر أن الحادث “خطير”.
وذكرت متحدثة باسم متحف اللوفر أن المتحف “مغلق في الوقت الحالي” لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه.

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