إصابة مسلح بحادث أمني في متحف اللوفر بباريس

أصيب مسلح إثر إطلاق جندي النار عليه بينما كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط العاصمة باريس اليوم.

وذكر مصدر للشرطة الفرنسية أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف وهو يحمل حقيبة, وهاجم جنديًا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة. وأفادت الشرطة أنه تم إخلاء المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في حسابها على موقع تويتر أن الحادث “خطير”.

وذكرت متحدثة باسم متحف اللوفر أن المتحف “مغلق في الوقت الحالي” لكنها لم تؤكد نبأ إخلائه.