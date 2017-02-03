 وفاة عملاق الدراما البدوية الأردنية الفنان حابس العبادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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وفاة عملاق الدراما البدوية الأردنية الفنان حابس العبادي

وفاة عملاق الدراما البدوية الأردنية الفنان حابس العبادي
المناطق _الأردن
توفي عملاق الدراما البدوية في الأردن الفنان حابس العبادي، عن عمر ناهز 73 عاما، إثر معاناة مع المرض، بعد حياة حافة بالأعمال التي نقلت تفاصيل الحياة البدوية والريفية والاجتماعية الأردنية والعربية.
وقدم العبادي مجموعة من الأدوار اللافتة التي توغلت في البيئة المحلية، ومن أشهرها مسلسلات: (وضحى وابن عجلان) 1974، (دليلة والزيبق) 1976، (حدث في المعمورة) 1981، (وجه الزمان) 1988، (رأس غليص – الجزء الثاني) 2008، و(سامحونا بنحبكوا) 2010.. كما عمل في كتابة وتأليف مجموعة من الأعمال التلفزيونية الدرامية.
ونعى وزير الثقافة الأردني نبيه شقم، الفنان العبادي، وأعرب عن خسارة الوسط الفني الأردني والعربي برحيله، مقدما أحرّ التعازي لنقابة الفنانين الأردنيين وأسرة الراحل الذي استطاع بمهارة وقوة أن يفرض اسمه في هذا المشوار الطويل الحافل بالأعمال الدراميّة، ومن خلال ريادته مع زملائه الذين تأثرت بهم الدراما العربية وكانوا نماذج مضيئة في هذا المجال.
وقال شقم – في بيان – إنّ العبادي أثّر في جيل بأكمله بأعماله التلفزيونية والدرامية، بما أوتي من مقدرة عالية واحتراف عالٍ وفطرة أصيلة في التعريف باللهجة الأردنية وجوانب الحياة الاجتماعية في مشواره الحافل بالعطاء مع زملائه من الفنانين الأردنيين والعرب خصوصا، والوسط الفني يحتفظ له بأطيب الذكرى التي تحمل حزناً لرحيل عملاق الدراما البدوية في الأردن.

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