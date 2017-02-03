مهرجان تمور الأحساء يشهد صفقة 30 طن تمور لصالح الجمعيات الخيرية في مكة

30 طن من تمر الخلاص بما يعادل نصف مليون شريط مغلف من التمر ، صفقة شهداتها مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويُا التمر أحلى 2017 ) والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء بمقر مركز الأحساء للمعارض لصالح أحد الشركات المختصة في لتوريد التمور لإفطار الصائم في مكة المكرمة بحضور المدير العام للشركة سليمان محمد المزيني و حضور مدير اللجان التنفيذية بالمهرجان م محمد السماعيل ومدير العلاقات العامة والأعلام بالأمانة خالد بن محمد بووشل .

التمور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي :

أشعل مهرجان ” ويا التمر أحلى ” تنافس كبير بين الزوار ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وحضي ( السناب شات ) الحظ الأوفر من الرواج الكبير والذي يرافقه فلتر شعار المهرجان ، نظير تنوع المهرجان وحرص الزوار والمغردون على توثيق تلك الفعاليات عبر حساباتهم الشخصية في توتير وكذلك سناب شات وعلى موقع فيسبوك و الانستقرام هذا بالإضافة إلى التفاعل الكبير مع كافة الحسابات الرسمية أو الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل أن أمانة الاحساء قدمت رسائل SMS لكافة أهالي الاحساء لحضور المهرجان، مبيناً أن العالم شهد اتّساعاً واسعا في العديد من المجالات التي ما عادت كالسابق، وأصبح العالم أسهل وأكثر تطوّراً، لا سيّما في مجالات التّواصل الاجتماعي الحديثة، إذ إنّها أصبحت ذات أهمية لمواكبة الحدث و التي تشمل الأسرة كُلّها، صَغيرها وكبيرها، وقربت المسافات الجغرافيّة، وحصرت العالم ضمن نطاق صغير، قائلاَ: انطلق المهرجان منذ بدايته فلتر يحمل شعار “الاحساء أحلى” عبر السناب شات ولاقى ردود فعل كبيرة من داخل وخارج المملكة، كما لاقى حساب أمانة الاحساء الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إبداء آرائهم ومقترحاتهم المتنوعة وغيرها والتي تتزامن مع المهرجان.

كما نشط عدد من الحسابات الرسمية والشخصية على سناب شات في عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان والأجواء . وغيرها إضافة الى تغطيات خاصة للفعاليات

وكان للأجواء الباردة التي هبت على الاحساء طول الأيام الماضية النصيب الأكبر من المنشورات على السناب شات وباقي وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم عرضها بالفيديو ونقل الأجواء المبهرة التي ميزتها عن بقية مناطق المملكة.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعية منصة قوية للإعلان والدعائية عن الفعاليات والترويج لمحافظة الاحساء سياحاً عبر الصور والفيديو والمنشورات التي تقدم صورة حية عن الأجواء التي يعيشها المشاركون في الاحتفالات أو أجواء المنطقة.

ملتقي خليجي في معرض عبير الاحساء .

تحول معرض عبير الاحساء للفنون التشكيلية الى ملتقى خليجي جمع نخبة من الفنانات التشكيليات حيث تواجدت الاماراتية فاطمة الدهمش والكويتية نورة العبدالهادي والقطرية حصة كلا والبحرينية كادي مطر والعمانية طاهرة فداء ومشاركة مجموعة من الفنانات التشكيليات السعوديات ممثلا في ايمان المكينة ومريم جمعة وخلود المسيري ومدية ال طالب قدمن ورشة عمل في الفن التشكيلي وسط حضور وتفاعل كبير من الزوار مع الاعمال المتنوعة التي قدمت.

وحظي المعرض بمشاركة الفنان التشكلي القدير عبدالحميد البقشي بلوحة يصل عمرها الى 37 عاما اعادت له الذكريات الجميلة عندما كان طالب يدرس في امريكا موضحا انه اختار هذه اللوحة للمشاركة في هذا المعرض لتكون له ذكرى جميلة ايام الدراسة في امريكا وتحديدا في حصة الرسم مشيرا ان حياته مع الفن التشكيلي بدأت قبل دخوله المدرسة ومسجلا اعجابة الكبير بالمعرض وبالمشاركات اللكبيرة وبتميز الحضور فيما اعربت مشرفة المعرض كريمة المسيري عن سعادتها الكبيرة بما سجله المهرجان من نجاحات وما تميز به معرض عبير الاحساء من مشاركات عدة لفتت انتباه الزوار .

فيما اعربت مشرفة المعرض كريمة المسيري عن سعادتها الكبيرة بما سجله المهرجان من نجاحات وما تميز به معرض عبير الاحساء من مشاركات عدة لفتت انتباه الزوار .

النجارة بالمطرقة

في ركن سوق القيصرية حيث الحرف الشعبية والمشغولات اليدوية تبدا عملية النقش على الخشب بطابع تراثئ قديم يجسدها الحرفي عبدالله الشعبان 66 عاماً مستفيدا من خبرته الطويلة في لفت انتباه الزوار بالحركة السريعة للازميلا والمطرقة يتقن من خلالهما مهنة النحت والطرق على الخشب، وعمل المشغولات الحرفية القديمة مؤكدا انه تعلم هذه الحرفة من الطفولة من خاله وجده عندما كان يساعدهم في مهنة النجارة واحترف العمل فيها، وزاد تعلقه بها حتى أصبحت مصدر رزق يوفر له الحياة الكريمة مؤكدا انه يقوم بعمل فنون الزخرفة الإسلامية التي تعتمد على المهارة والدقة والحرفية العالية، وبعض الخطوط والرسومات التي تعبر عن الحياة التقليدية لهذه المهنة. وفي صناعة الأبواب التقليدية، والشبابيك المتنوعة، والصناديق المختلفة المزخرفة بالمسامير الذهبية والفضية .

الفنون الشعبية تضفي دفئ شتاء المهرجان

رغم الأجواء الباردة إلى أن تفاعل الحضور مع الفلكلورات الشعبية التي قدمتها فرقة دار السامر للفنون الشعبية على المسرح الداخلي في سوق قيصرية الأحساء ، والتي بدأت بالعرضة السعودية وتقديم الفنون الشعبية الأحسائية منها والعرضة الحساوية و لون الخماري والعاشوري وزفة المعرس والسامري .