فضيلة الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : (لا إله إلا الله) نجاة العبد في قبره وعليها يثبت عند السؤال

أوصى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها ، وأن الله شرف الخلق في الإقبال على طاعة الله ولزوم عبوديته ، وذلك هو غاية الخلق والأمر وبه الفوز والفلاح في الدنيا والأخرة قال الله تعالى : (وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ).

وأوضح فضيلته : أن أعلى الكلام وأرفعه وأعزه ما كان ثناء على الله ، وخير الثناء ذكر الله بتوحيده وهو كلمة التوحيد (لا إله إلا الله ) وهي أفضل الكلام وأطيبه وأحبه إلى الله فما نطق الناطقون بأحسن منها قولا ولاعمل العاملون بأفضل من مدلولها فعلا ، هي كلمة التقوى التي اختص الله بها أولياءه (وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّـقْوَى ) وهي أول واجب على العباد علماً وعملاً قال تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ) وهي آخر واجب قال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) وهي نجاة العبد في قبره وعليها يثبت عند السؤال قال عليه الصلاة والسلام : ( مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ) ويخرج من النار من قالها وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

وأكد فضيلته : أن لأهمية كلمة التوحيد في كل لحظة من حياة الإنسان جاءت به الشريعة بالحث على ملازمتها في كل أحوالهم وشؤونهم فيصبح المسلم ويمسي ناطقاً بها في جل أذكاره ، ((مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ)) .

وفي الخطبة الثانية ذكر فضيلته أن العلم كلمة التوحيد والعمل بها شرط بالإجماع لحصول مقتضاها الوارد في النصوص فالمراد منها مع اللفظ حقيقتها ومعناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يضادها أو يناقضها فمعناها نفي الألوهية بحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده فلا معبود حق إلا الله ولا يستحق العبادة أحد سواه فمدلولها توحيد الألوهية والعبادة وإفراد الله بذلك .

وكلمة التوحيد قائمة على نفي وإثبات فالنفي وحده إنكار والإثبات وحده لا يمنع الإشراك والتوحيد لا يكون إلا بمجموع الأمرين ، نفي الألوهية الحق عما سوى الله وإثباتها لله وحده فلا إله إلا الله شجرة السعادة إن غرستها في منبت التصديق وسقيتها من ماء الإخلاص ورعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها وأينعت ثمارها وتضاعف أكلها ، والسعيد من حافظ على توحيده ومات عليه ولم يتدنس بناقض من نواقضه أو قادح عليه أو بما ينقصه .

وأختتم فضيلته الخطبة بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبالدعاء للإسلام والمسلمين وأن يحفظ بلادنا ويوحد صفوفنا ، ويوفق إمامنا وجميع ولاة أمور المسلمين لهدى الله والعمل بكتابه وشريعته ، وأن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار .