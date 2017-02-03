خلال شهر يناير العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تتعامل مع 13238 حالة مرضية

تعاملت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية خلال شهر يناير من العام 2017م في مخيم الزعتري مع 13238 حالة مرضية من الاشقاء اللاجئين السوريين تم تقديم العلاج المناسب لهم من خلال 13 عيادة طبية مختصة بالاضافة للاقسام المساندة لها .

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الشهر عدد 4507 حالة في عيادة الاطفال ممن يعانون من الامراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 373 مراجع ، والنسائية 887 مراجع ، فيما تلقى 640 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الاسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 183 حالة ، والعظام 814 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 1308 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الاذنية 1313 حالة ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 123طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنيةالسعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” واجرى قسم المختبر 538 تحليلاً مخبرياً .

واشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني الى ان ما يميز الخدمات الصحية المقدمة في العيادات التخصصية السعودية يعود الى توافر الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي تساعد على تأمين اعلى سبل الرعاية الصحية والجسمية والنفسية للأشقاء اللاجئين السوريين .

وذكر المفعلاني ان العيادات التخصصية السعودية تقوم على تأمين وصرف الدواء بشكل يومي و شهري وبانتظام للمراجعين اليوميين او المصابين بالامراض المزمنة من الاشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري والذين تتكفل الحملة الوطنية السعودية عبر عياداتها بتامين علاجاتهم المكلفة والتي تشكل عبئاً ثقيلاً عليهم .

المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان اوضح ان العيادات التخصصية السعودية تعتبر واحدة من اهم المساعدات الاغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية للاشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري منذ بداية الازمة السورية ، مضيفاً ان العيادات السعودية اخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمراجعيها حيث عملت على توفير كادر طبي متميز يحظى بسمعه طيبة و خبره واسعه في المجال الطبي .

واكد السمحان على ان التوجيهات السامية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تشدد على ايلاء الاشقاء السوريين جل الاهتمام والمتابعة للارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة لهم نحو الافضل ومساندتهم في ماساتهم التي يمرون بها ، داعياً الله العلي القدير ان يجزي الشعب السعودي الكريم خير الجزاء لدعمهم المتواصل لاشقائهم من الشعب السوري العزيز .