شعراء ومنشدين يعبرون عن ابتهاجهم بمشاركتهم في “مهرجان النعيرية”

شهد مسرح فعاليات مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر اقامة العديد من الأمسيات الشعرية والإنشادية بمشاركة نخبة من الشعراء والمنشدين على مستوى الخليج، حيث اكد الشاعر مطلق النومسي ان مهرجان ربيع النعيرية يحقق نجاحات متتالية خلال دوراته الماضية والحالية.واضاف النومسي بان مهرجان ربيع النعيرية مصدر للمواهب على الساحة الشعرية في الخليج حيث لاتزال الساحة الشعرية في السعودية هي الساحة الداعمة للموروث الشعبي العربي الاصيل.

ومن جانبه اشار الشاعر فالح بن قشعم بان مهرجان ربيع النعيرية يعتبر نافذة على سماء الابداع في الساحة الشعرية الخليجية. مشيدا بجودة القصائد المقدمة على مسرح امسيات المهرجان خلال ايام اقامته.

هذا واكد المنشد صوت يام ان مهرجان ربيع النعيرية حقق شهرة واسعة على مستوى الخليج وهو اضافة مهمة لكل شاعر ومنشد . واضاف صوت يام بان الامسيات شهدت حضور غفير من عشاق الشعر والانشاد.

هذا وشهد المسرح في عدة ليالي مشاركة الشاعر مسلط بن سعيدان. الشاعر مطلق النومسي. الشاعر محمد السكران. وقدم الشعراء خلال مشاركتهم العديد من القصائد الوطنية وقصائد الوصف والحكمة وغيرها من الأغراض الأخرى ، فيما شارك ضمن تلك الأمسيات الشعرية كوكبة من المنشدين المعروفين وفي مقدمتهم المنشد فهد بن فصلا. المنشد عبدالعزيز العليوي. المنشد ابراهيم السفياني. المنشد راكان القحطاني. المنشد محمد ال نجم. المنشد صالح ال مانعه. والمنشد حمد الطويل. المنشد شبل الدواسر. والمنشد راجح الحارثي. والمنشد غزاي بن سحاب. , كما صدحت حناجر هؤلاء المنشدين بأعذب الشيلات والأناشيد مما أضفى جوا من الحماس في نفوس الزوار الحضور , فيما كان لحضور الشعراء والمنشدين أثره الكبير في كثافة الحضور كون هؤلاء الشعراء والمنشدين يعدون من أصحاب الجماهيرية والحضور اللافت

هذا وقد تخلل إقامة تلك الأمسيات السحب على كوبونات وتم توزيع عدد من الجوائز القيمة قام بسحبها ضيوف الأمسيات المقدمة من مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

يذكر أن ركن وكالة الأنباء السعودية واس المشارك ضمن مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر، عرض 43 صورة فوتوغرافية، وثقت بها مشاركتها في عدة مهرجانات وفي عدة مناسبات وركزت الصور التي تحكي مسيرة ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – وأبناءوه الملوك سعود وفيصل وخالد وقهد وعبدالله –رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظة الله.

كما عرضت “واس” صور وثقت للأحداث العسكرية التي شهدتها المملكة في عدة مناسبات تدريبية، بجانب الأحداث الرياضية والاجتماعية