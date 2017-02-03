 ترامب يحذر إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأمراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يدشن أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة وذلك في مدينة جدة الأسبوع المقبل 9 تخصصات تدريبة تعتمدتها هيئة التخصصات الصحيه بالطائف 21 حالة إسعافية تباشرها فرق الهلال الأحمر مع انطلاقة مهرجان الوطن (الجنادرية 31) الهلال الأحمر يفتتح جناحه على أرض الجنادرية للزوار ارتفاع عدد طلبات التسجيل في برنامج “حساب المواطن” إلى 1.5 مليون طلب ترامب يحذر إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة خطيب المسجد الحرام: وسائل التواصل الإجتماعي أفرزت ممارسات غريبة من اللامبالاة بالآداب والأعراف “صفحات من تاريخ محايل ونصوص وحكايات”.. أمسية بثقافية محايل قرية الباحة التراثية تجذب الزوار في أول يوم لإفتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ٣١ شعراء ومنشدين يعبرون عن ابتهاجهم بمشاركتهم في “مهرجان النعيرية” خلال شهر يناير العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تتعامل مع 13238 حالة مرضية

ترامب يحذر إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة

ترامب يحذر إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة
المناطق _وكالات

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة قائلا إن الأمر “قد لا يكون مفيدا” بالنسبة لجهود السلام في الشرق الأوسط، وذلك في تحول نحو موقف أكثر صرامة تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال البيت الأبيض قال في بيان صدر أمس الخميس: “بينما لا نعتقد أن وجود المستوطنات يمثل عقبة في طريق السلام، نرى أن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة إلى ما وراء حدودها الحالية قد لا يكون مفيدا في تحقيق ذلك الهدف”.

غير أن البيت الأبيض أوضح أن إدارة ترامب “لم تتخذ موقفا رسميا إزاء النشاط الاستيطاني”، في تناقض مع الإدارات السابقة، التي اعتبرت المستوطنات غير شرعية، وفقا للأسوشيتد برس.

ويعد ترامب من المتعاطفين مع المستوطنات، وقبيل توليه المنصب انتقد ترامب بشدة إدارة سلفه باراك أوباما لعدم استخدامه حق النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي ينص على إدانة المستوطنات.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ينوي مناقشة المسألة مع نتانياهو عندما يزور الأخير واشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتانياهو في الخامس عشر من فبراير الحالي.

ويأتي بيان البيت الأبيض بعد ساعات من تعهد نتانياهو بإقامة أولى المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية منذ أكثر من عقدين “وفي أقرب وقت ممكن”، وبتعويض إزالة بؤرة استيطانية بموجب قرار محكمة.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من جانب نتانياهو لتوسيع البناء الاستيطاني الإسرائيلي في أعقاب تنصيب ترامب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>