 ارتفاع عدد طلبات التسجيل في برنامج “حساب المواطن” إلى 1.5 مليون طلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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ارتفاع عدد طلبات التسجيل في برنامج “حساب المواطن” إلى 1.5 مليون طلب

ارتفاع عدد طلبات التسجيل في برنامج “حساب المواطن” إلى 1.5 مليون طلب
المناطق _متابعات

تجاوز عدد الطلبات المسجلة في برنامج حساب المواطن أمس (الخميس) مليونا و500 ألف طلب، منها قرابة 937 ألف طلب مكتمل التسجيل. وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن المهندس ماجد العصيمي ، أن المؤشرات العامة لعمليات التسجيل في البرنامج “جيدة للغاية”، مبيناً في الوقت ذاته، أن البوابة الإلكترونية للبرنامج WWW.CA.GOV.SA هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج. وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.
ولفت إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر @citizenaccount.
وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.
وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

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