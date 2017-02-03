الهلال الأحمر يفتتح جناحه على أرض الجنادرية للزوار

فتتحت هيئة الهلال الأحمر السعودي جناحها للزوار في أول أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، ليبدأ المشاركين فيه ببدء الأعمال الموكلة لهم كل في مجاله، سواء الأدوار التثقيفية التوعوية أو التدريب والتطوع أو الشؤون الدولية والإغاثية.

وقد حرصت الهيئة في تجهيز جناحها على أن يكون تكون مشاركتها تحاكي المسيرة التاريخية للهيئة حيث سيرى الزائر عند زيارته لجناح الهيئة أثناء قدومه سيارة الاسعاف الأقدم (فورد موديل 1947) والتي كانت باكورة انطلاق العمل الإنساني المؤسسي وافتتاحه في المملكة من لدن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، كما اطلع زوار الجناح على القافلة التوعوية وما تضمنته من تجهيزات ومعرض للوثائق والصور القديمة تحاكي مسيرة العمل الإنساني للهيئة بالداخل والخارج ( الإغاثة ) وقد اطلع الزوار خلال زيارتهم لجناح الهيئة على الأعمال التي تقوم بها الهيئة واستمعوا لشروحات قام بتقديمها عدد من المتخصصين في الجناح واستعراض ما يحتاجه الزوار من مهارات إسعافية حياتيه قد يحتاجونها في العمل والمنزل والشارع.

كما استوقف الزائر الكريم عند المقصورة الأولى لجناح المسرح الترفيهي التوعوي للهيئة والذي يحوي المعلومة والفائدة التي تهم الأسرة بجميع أفرادها؛ بالإضافة إلى الترفيه والتشويق والجوائز القيمة التي حرصت الهيئة على ان تكون معبرة لدورها الإنساني والمجتمعي؛ وذلك من قبل فرقة ترفيهية متخصصة تعمل تحت إشراف وتوجيه إعلاميي الهيئة ومثقفيها الصحيين.

كما تم إطلاع زوار الجناح على سيارات الإسعاف الحديثة بأنواعها وانتهاءاً بتلك التي تستخدم على نطاق واسع في الحرمين الشريفين والملاعب الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية والموسمية (عربات القولف).

وحرصت الهيئة في اليوم الأول لزوار المهرجان أن تستقبل الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التي يتم تقديمها لزوار المهرجان بشكل مجاني ومنحهم شهادات حضور بذلك، وحرصت الهيئة من خلال ايجاد متخصصين في جناحها الى أن يجد الزائر المعلومة الصحيحة والفائدة الصحية في مجال الإسعاف من مصادرها، وفي مجال التطوع سيتلقى مسؤولي التطوّع في الجناح أي طلبات من تنطبق عليهم الشروط للانضمام لفريق الهيئة التطوعي الكبير والمنتشر بكافة مناطق مملكتنا الحبيبة؛ وذلك عن طريق تعبئة استمارات أعدت لهذا الغرض الاجتماعي النبيل، كما يوجد شاشة كبرى خصصت بجلسة مريحة لكبار زائري جناح الهيئة لتقديم لمحة توثيقية؛ ورسالة إعلامية مجتمعية شاملة عن مسيرة الهلال الأحمر السعودي (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) عبر الزمن ومن خلال الاهتمام المستمر والدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين .