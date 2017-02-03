 21 حالة إسعافية تباشرها فرق الهلال الأحمر مع انطلاقة مهرجان الوطن (الجنادرية 31) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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21 حالة إسعافية تباشرها فرق الهلال الأحمر مع انطلاقة مهرجان الوطن (الجنادرية 31)

21 حالة إسعافية تباشرها فرق الهلال الأحمر مع انطلاقة مهرجان الوطن (الجنادرية 31)
المناطق _شاجع الدوسري

لم تمنع الأجواء الباردة التي شهدتها أرض الجنادرية في أول أيام افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) من توافد الزوار منذ الدقائق الأولى للافتتاح المسائي الأول؛ وربما قبل ذلك بقليل تفادياً للازدحام على الطرق المؤدية لموقع المهرجان، يحدوهم في ذلك استعادة الحنين للماضي الأجمل؛ والشغف بالموروث والفلكلور؛ بالإضافة إلى وجود الكثير من محبي الحياة والتعرف على كل جديد سيما بصحبة بعض أفراد العائلة .

ونشطت في هذه الأثناء-كواجبها كل عام- أعمال الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال  الأحمر السعودي؛ والتي توزعت على عدة نقاط ومحطات تم اختيارها بعناية بناءاً على ما تقتضيه ضرورة الرعاية الصحية الطارئة؛ ونشر تلك الثقافة بشكلٍ صحيح لكل مستفسر لمرتادي المهرجان والعاملين فيه من منظمين وعارضين.

وفي هذه الأثناء؛ باشرت الفرق الإسعافية للهيئة إحدى وعشرين حالة إسعافية حتى إغلاق المهرجان ابوابه قبل منتصف ليلة الجمعة 7/5/1438 هـ ؛ كانت كالتالي : (1) حالة ارتفاع  في سكر الدم ، (3) حالات أزمات تنفسية ، (17) حالة مرضية مختلفة  تم نقل (5) حالات منها الى اقرب منشأة طبية اما باقي الحالات فقد تمت مباشرتها في الموقع بناءاً على موافقة ذوي الحالات المذكورة وتقدير مشرف الفرقة الاسعافية .

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