9 تخصصات تدريبة تعتمدتها هيئة التخصصات الصحيه بالطائف

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الزماله السعوديه الكامل في تخصصي العظام والمسالك البولية في مستشفى الملك عبدالعزيز وكذلك تخصصي العظام والانف والاذن والحنجره في مجمع الملك فيصل الطبي مطلع الاسبوع الماضي لتكون برامج معتمده كليا لتضاف الى حزمة البرامج المعتمده في مستشفيات صحة الطائف لتأهيل وتدريب الاطباء ومنحهم الاعتراف الكلي وفقا لسنوات البرامج المعتمده والتي تتراوح بين 4 و5 سنوات في تخصصات اساسية هي :

مستشفى الملك عبدالعزيز التخصص:

– برنامج الزماله السعوديه في الجراحه العامة

– برنامج الزماله السعوديه في الباطنه العامه

-برنامج الزمالة السعوديه في الأشعة

– برنامج الزمالة السعوديه في النساء والولاده

مجمع الملك فيصل الطبي:

– برنامج الزمالة السعوديه في الجراحه العامه

– برنامج الزمالة السعودية في الباطنه :

مستشفى الصحة النفسية :

– برنامج الزمالة السعودية في الطب النفسي الجنائي واعتبار المستسفى مركز تدريب للطب النفسي الجنائي

– برنامج الزمالة السعودية للطب النفسي المستوى المبتدئ

– يجري العمل على ان يكون المستشفى مركزا تدريبا مستقل:

مستشفى الأطفال:

برنامج الزمالة السعودية لطب الاطفال

وبرنامج الطب الاسري في الصحة العامة

اكد ذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف مشيرا انه يجري العمل حاليا على اعتمادات جديده في عدد من التخصصات الطبية الدقيقه بمتابعة مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس ولجنه من اطباء المحافظه ممن يعملون على تحقيق ذلك في القريب العاجل