 رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأمراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأمراء

رئيس جمعية الكشافة يشكر عددٍ من اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأمراء
المناطق- الرياض

عبر معالي وزير التعليم ، رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، عن شكره وتقديره لعددٍ من أصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأمراء ، على دعمهم المستمر وتشجيعهم للحركة الكشفية ، باستقبالهم وتكريمهم للكشافين والقادة ، وتقليدهم ” نوط الحج ” الحاصلين عليه بأمر من سمو وزير الداخلية ، لتميزهم بتقديم خدمات أثرت ايجابياً على الخطة العامة للحج.

جاء ذلك في خطابات شكر وتقدير وجهها معالي الوزير الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، والى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، والى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، والى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود

وسأل معالي رئيس الجمعية المولى – عز وجل – استمرار هذا العطاء والتميز لمناشطنا الكشفية التي ستعود بالنفع الكبير على أبناء وطننا الغالي .

وكان أصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأمراء قد استقبلوا الكشافين والقادة بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، ومسئولي الكشافة في القطاعات الكشفية في مناطق القصيم وجازان ونجران ومحافظة المجمعة حيث تم تقليدهم ” نوط الحج ” .

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