ترمب لإيران: تلعبون بالنار وانسوا “لطف” أوباما و وزير الخارجية الإيراني يرد

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيراته لإيران بعد أنشطتها العسكرية الأخيرة، وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وسياستها في خلق عدم الاستقرار وأعتبر أنها “تلعب بالنار”، في حين ردت طهران “فورا” على واشنطن.

وأضاف ترمب في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، الجمعة، أن طهران “لا تقدر كم كان أوباما لطيفا معها، وأنا لست كذلك“.

ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تغريدة ترمب بتغريدة أخرى، قائلا إن إيران “لا تعبأ بما وصفه تهديدات أمريكية“.

وفي وقت سابق، قال ترمب إن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” فيما يتعلق بالرد على إيران، بعد أن أجرت مؤخرا اختبارا على صاروخ بالستي

إلا أن طهران رفضت التحذير الذي وجهته لها الإدارة الأمريكية بعد التجربة، وزعمت أنه “استفزازي”، في تطور ينذر بتصعيد التوتر.

يشار إلى أن إيران واحدة من 7 دول أمر ترمب مؤخرا بمنع دخول مواطنيها بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر مطلعة أمس الخميس أن ترمب يعتزم فرض عقوبات على عدد من الكيانات الإيرانية سعيا لزيادة الضغط على طهران في حين يضع استراتيجية أوسع لمواجهة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.