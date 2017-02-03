 أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم نتائج أعمال قوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم نتائج أعمال قوية

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم نتائج أعمال قوية
المناطق _وكالات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بدعم من تقارير إيجابية أصدرتها بعض الشركات لكن المؤشر الأوروبي الرئيسي يظل متجها لإنهاء الأسبوع على تراجع.
وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش زاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة وكان قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية أكبر الرابحين في التعاملات الصباحية لكن أسهم الموارد الأساسية تباطأت بفعل انخفاض أسعار المعادن.
وخسر المؤشر الأوروبي 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع ولم يسجل تغيرا يذكر على مدى الشهر الأخير إذ أن حالة الحذر من تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت موجة الصعود في الأصول العالية المخاطر.
وكانت سهم بيزلي أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس بعدما أعلنت شركة التأمين البريطانية زيادة أكبر من المتوقع في أرباح العام بأكمله قبل حساب الضرائب.
وعززت النتائج القوية أيضا أسهم هيكسبول وسكانسكا السويديتين بينما هبط سهم بانكو بوبولار الأسباني أكثر من خمسة بالمئة بعد تسجيل خسارة قياسية.
وصعد سهم انتيسا ساو باولو واحدا بالمئة معوضا بعض خسائره التي تكبدها في الآونة الأخيرة بعدما نفى البنك إعداده عرض شراء من خلال مبادلة الأسهم لشركة جنرالي.
وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة عند الفتح بينما ارتفع كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة وزاد داكس الألماني 0.1 بالمئة.

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