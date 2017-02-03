 قاضية أمريكية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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قاضية أمريكية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة

قاضية أمريكية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة
المناطق _واشنطن
أظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت الأمريكية أصدرت أمرا يمنع مؤقتا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.
وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر أمس الخميس استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق ميشيجان سعيا لوقف دائم للتنفيذ “يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة” بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من يناير كانون الثاني.

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