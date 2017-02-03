قاضية أمريكية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة

أظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت الأمريكية أصدرت أمرا يمنع مؤقتا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.

وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر أمس الخميس استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق ميشيجان سعيا لوقف دائم للتنفيذ “يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة” بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من يناير كانون الثاني.