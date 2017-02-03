 أبرزهم الأمير تركي بن ناصر ووفد صيني جناح جامعة جازان يستقبل الزوار وإشادة بالتخصصات والخطط المستقبلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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أبرزهم الأمير تركي بن ناصر ووفد صيني جناح جامعة جازان يستقبل الزوار وإشادة بالتخصصات والخطط المستقبلية

أبرزهم الأمير تركي بن ناصر ووفد صيني جناح جامعة جازان يستقبل الزوار وإشادة بالتخصصات والخطط المستقبلية
المناطق _جازان

استقبل جناح جامعة جازان خلال اليوم الثاني لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” عدة شخصيات وشهد زيارات متنوعة لعل أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ووفد مسلم من جمهورية الصين إضافة إلى عدد من الزوار من مختلف الأعمار من أبناء الوطن.

 

من جانبه أشاد الأمير تركي بما شاهده في جناح جامعة جازان واعتبره مفخرة لأبناء جازان ومنجز يستحق الإشادة مضيفا بأن الجامعة تثبت في كل محفل وطني أنها رقم صعب ولديها منجزات مشرفة ومخرجات مميزة وأمامها مستقبل باهر متى ما سارت وفق خططها الاستراتيجية التي وضعتها لتواكب رؤية المملكة 2030.

 

فيما شهد الجناح مع حلول ساعات المساء زيارة مميزة من قبل ضيوف المملكة من مسلمي جمهورية الصين اطلعوا على اللوحات التعريفية الخاصة بالجامعة والتخصصات النوعية التي تحتويها مبدين دهشتهم من وجود كم كبير في عدد التخصصات في جامعة واحدة.

 

وأشار السيد محمد يون سو إلى أن الجامعات في الصين في العادة تحوي على تخصصات محددة لكن في جامعة جازان وبوجود أكثر من 50 تخصص علمي شاملة كافة علوم الحياة لأمر مدهش متمنيا أن يزور الجامعة ويطلع عن كثب على التخصصات الشرعية كونه مهتم بعلوم الدين والحديث النبوي.

من جانب آخر رصدت الكاميرا حديث طريف بين أب وابنه خلال توجدهما في جناح الجامعة أبدى خلاله المواطن عبدالرحمن بن صالح الشمري أمنيته أن يرى ابنه مرتديا لباس الأطباء في جامعة جازان, فيما كانت أمنية الإبن سعود أن يصبح مهندسا.

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