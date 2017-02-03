تعليم الليث : ” ٣٢ ” ألف طالب وطالبة يتأهبون للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أن استمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي

يتأهب أكثر من ٣٢ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث للعودة إلى مقاعد الدراسة صباح يوم الأحد المقبل الموافق ٨ / ٥ / ١٤٣٨هـ ، بعد أن استمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ.

و رحب مدير إدارة التعليم الأستاذ : مرعي بن محمد البركاتي بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ، مشيراً إلى جاهزية ٤٧١ مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في المحافظة، ومكتبي التعليم في أضم وسوق العين لاستقبالهم.

وقال البركاتي يعود أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة لتنطلق مع جرس السابعة والربع صباح يوم الأحد المقبل فعاليات الفصل الدراسي الثاني محملة بطموحات وآمال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ، وعزم وإرادة قادة وقائدات الميدان والمعلمين والمعلمات ، وفق تطلعات قيادة هذا الوطن وفي مقدمتهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، و سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وأكد مدير تعليم الليث على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة وتطبيق خطط وبرامج الانضباط المدرسي بدون تقصير أو تهاون ، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، والالتزام بالحضور وعدم الغياب ، والتواصل في ذلك مع أولياء الأمور وفق طرق التواصل المتاحة ، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة ، و رصد حضور الطلاب وغيابهم عبر برنامج نور .

وأشار البركاتي إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من ٢٠٠ مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية لتفقد سير العمل في مدارس البنين والبنات ، ومتابعة انتظام الدراسة ، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، و تلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، ورفع تقارير إشرافية بذلك .

وكانت إدارة التعليم قد قامت في ظل حرصها على تحقيق الانضباط المدرسي في كافة المدارس ، بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الإدارة و لجان فرعية في مكاتب التعليم بها ، و طبقت آلية معالجة غياب الطلاب والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات وما بعدها و الأسابيع التي تسبق الاختبارات، كما اهتمت بتكثيف التوعية التربوية و الإعلامية وحث الطلاب والطالبات على الالتزام والمواظبة على الحضور للمدرسة وتوضيح أثر الغياب على مستوى التحصيل الدراسي.

من جانب آخر أنهت إدارة المستودعات المركزية منذ وقت مبكر توزيع كافة مقررات الفصل الدراسي الثاني على كافة المدارس