 هذه الأنواع من الدخل مستثناة من التسجيل في حساب المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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هذه الأنواع من الدخل مستثناة من التسجيل في حساب المواطن

هذه الأنواع من الدخل مستثناة من التسجيل في حساب المواطن
المناطق _الرياض

استثنى حساب المواطن مكافآت الأئمة والمؤذنين من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه عند التسجيل؛ حيث لا يلزم المتقدم الإفصاح عن هذا النوع من الدخل.

وأوضح حساب المواطن أن محفظة الأسهم الاستثمارية كذلك لا يلزم الإفصاح عنها إلا إذا كان لها عائد دوري؛ فحينئذ يجب على المتقدم تسجيل العائد في خانة الدخل الإضافي باختيار أيقونة غير ذلك.

فيما استثنى حساب المواطن الإفصاح عن مكافأة الابن المعاق الذي يتقاضاها من التأهيل الشامل ويسكن مع أسرته.

كما استثنى حساب المواطن الإفصاح عن دخل الزوجة التي تتقاضاه من التأهيل الشامل من إضافة دخلها إلى دخل زوجها في عملية التسجيل

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